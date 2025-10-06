［J１第33節］鹿島 ０−０ G大阪／10月５日／メルカリスタジアムG大阪が５バック気味になる３−４−２−１を採用し、０−０のスコアで推移した一戦。鹿島の鬼木達監督が、５枚目のカードとして大黒柱の鈴木優磨との交代で投入したのが、 MF荒木遼太郎であった。チーム切っての技巧派は、鬼木監督が就任した今季のチームで期待を集めたが、リーグ戦では15試合の出場（690分）に限られ 、０得点・１アシストと納得できる結果を残