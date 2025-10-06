鹿島優勝へのラストピースとなるか。“魅せる”荒木遼太郎がG大阪戦で改めて示した可能性
［J１第33節］鹿島 ０−０ G大阪／10月５日／メルカリスタジアム
G大阪が５バック気味になる３−４−２−１を採用し、０−０のスコアで推移した一戦。鹿島の鬼木達監督が、５枚目のカードとして大黒柱の鈴木優磨との交代で投入したのが、 MF荒木遼太郎であった。
チーム切っての技巧派は、鬼木監督が就任した今季のチームで期待を集めたが、リーグ戦では15試合の出場（690分）に限られ 、０得点・１アシストと納得できる結果を残せずにいた。
だが、この日は、相手の間で積極的にボールを引き出し、華麗にターンしてチャンスを創出。身体のキレを感じさせ、果敢にシュートも放った。蹴りたそうにしていた後半アディショナルタイムのPKは、FW徳田誉が相手GKに阻まれ、０−０のスコアレスドローで試合終了のホイッスルを聞いたが、荒木としては次につながるゲームになったと言えるだろう。
ピッチに立てない日々も、「自信を失わなかった」のが大きかったと振り返る。
「出られない時季は、多少、悔しい想いをしたかもしれませんが、自信を失ったわけじゃない。
自分で整理しながら、あまりネガティブになりすぎませんでしたし、練習で自分のパフォーマンスを出す。鹿島のトレーニングで出せたら試合で絶対に通用すると思っていたので、そこは自信を失わなかったです」
まG大阪戦で途中出場から、らしいプレーを披露できたのは「（鈴木）優磨 くんら前線の選手があれだけディフェンスラインを疲れさせたことで、オープンなスペースが生まれて自分は受けられた」とも分析する。
その意味でも、鹿島が誇る鈴木、レオ・セアラの２トップにに加えて、伸び盛りの徳田も調子を上げ、そこに荒木が加わり、荒木がトップ下のように振る舞う４−２−３−１のシステムが有効的なオプションになれば、残り５戦に向けてもかなり大きい。
鹿島は２位の京都と勝点５差でラスト５戦に臨む。荒木がJ1制覇へのラストピースになるかは注目だ。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
