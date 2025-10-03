プレミアリーグ第7節では、ウェストハムをホームに迎える2位アーセナル。首位リヴァプールとは勝ち点2差だが、リヴァプールは今節でアウェイのチェルシー戦となるため勝ち点をとりこぼす可能性も低くなく、ガナーズにとっては首位に躍り出るチャンスとなっている。今夏の積極補強によって大幅にスカッドが強化されたアーセナルだが、注目されるのはミッドフィールドに誰を起用するかという点だろう。新加入のエベレチ・エゼはここ