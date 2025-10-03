【その他の画像・動画等を元記事で観る】2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年2025年で5周年イヤーに突入し、現在開催中の自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を終えた22歳の歌い手Ado。9月26日(金)よりディズニプラス、スターにて独占配信中のアニメ『キャッツ❤アイ』のOPテーマの新曲「MAGIC」が10月31日(金)に配信決定。そして本楽曲のジャケ