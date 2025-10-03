Ado、アニメ『キャッツ♥アイ』OPテーマの新曲「MAGIC」10月31日配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年2025年で5周年イヤーに突入し、現在開催中の自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を終えた22歳の歌い手Ado。

9月26日(金)よりディズニプラス、スターにて独占配信中のアニメ『キャッツ❤アイ』のOPテーマの新曲「MAGIC」が10月31日(金)に配信決定。そして本楽曲のジャケットも公開された。

「MAGIC」は、初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろし。キャッチーでありながらもトリッキーなリリックやメロディをAdoの変幻⾃在のヴォーカルが⾃由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の⾼い楽曲となっている。

アニメ『キャッツ❤アイ』と共に、新曲「MAGIC」を是非チェックしてほしい。

●配信情報「MAGIC」10月31日 配信

配信リンクはこちら

https://ado.lnk.to/magicPR

「CAT’S EYE」Ado

配信中

配信リンクはこちら

https://ado.lnk.to/catseyePR

●作品情報

『キャッツ❤アイ』

ディズニープラス「スター」で9月26日（金）より独占配信

配信スケジュール：

前編（第1話〜6話）：9月26日（金）〜10月31日（金）

後編（第7話〜12話）：12月26日（金）〜2026年1月30日（金）

【スタッフ】

原作：北条司

監督：末田宜史（代表作：「ハイスクールD×D HERO」 「Z/X Code reunion」）

脚本：森ハヤシ （代表作：「SAND LAND: THE SERIES」 「はたらく細胞BLACK」）

キャラクターデザイン/総作画監督：薮本陽輔（代表作：「勇者が死んだ！」 「デュエル・マスターズVS」）

音楽：林ゆうき （代表作：「僕のヒーローアカデミア」 「ハイキュー!!」）

制作：LIDEN FILMS （代表作：「東京リベンジャーズ」 「るろうに剣心明治剣客浪漫譚」）

オープニングテーマ：Ado「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）

エンディングテーマ：Ado「CAT’S EYE」（作詞：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：林ゆうき）

【キャスト】

来生瞳役：小松未可子

来生泪役：小清水亜美

来生愛役：花守ゆみり

内海俊夫役：佐藤拓也

神谷真人役：小西克幸

浅谷光子役：日笠陽子

●リリース情報

Ado LIVE Blu-ray & DVD

『モナ・リザの横顔』

10月22日発売

予約リンク

https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE

【初回限定盤 Blu-ray（Blu-ray＋2CD＋GOODS）】

品番：TYXT-19042

価格：￥14,300（税込）

・CD2枚組（ライブ音源収録）

・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）

・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）

・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）

・ライブフォトブック（60P）

・三方背クルミケース

※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

【初回限定盤 DVD（DVD＋2CD＋GOODS）】

品番：TYBT-19051

価格：￥14,300（税込）

・CD 2枚組（ライブ音源収録）

・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）

・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）

・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）

・ライブフォトブック (60P)

・三方背クルミケース

※音声：16bit 48k PCM 2ch

【通常盤 Blu-ray】

品番：TYXT-10077

価格：￥6,380（税込）

・ブックレット (16P)

※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

【通常盤 DVD】

品番：TYBT-10095

価格：￥6,380（税込）

・ブックレット (16P)

※音声：16bit 48k PCM 2ch

＜Blu-ray／ DVD＞

心という名の不可解

逆光

唱

ウタカタララバイ

リベリオン

過学習

会いたくて

フェイキング・オブ・コメディ

ハングリーニコル

MIRROR

ルル

アタシは問題作

クラクラ

ショコラカタブラ

抜け空

夜のピエロ

オールナイトレディオ

Value

立ち入り禁止

FREEDOM

＜アンコール＞

Hello Signals

あのバンド

初夏

※収録映像は全形態同一です。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目（2024年10月13日）に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です

※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です

＜店舗別CD購入特典＞

LIVE Blu-ray & DVD「モナ・リザの横顔」を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。

LIVE Blu-ray & DVD「モナ・リザの横顔」のご予約はこちら

https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE

・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)

・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)

・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)

・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)

・セブンネットショッピング：未定

・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード

※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

注意事項

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

●ライブ情報

Ado DOME TOUR 2025「よだか」

11/11(火) 東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

11/12(水) 東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

問い合わせ先：ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

11/22(土) 大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START15:00 / 17:00

11/23(日) 大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START14:00 / 16:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション0570-200-88812:00〜17:00（土日祝休業）

受付チケット券種

VIP席￥30,000（税込／VIPグッズ＆特典付き) 全日程SOLD OUT!!

SS席￥20,000（税込／特典付き) 全日程SOLD OUT!!

ファミリー席￥15,000（税込／着席指定席) 全日程SOLD OUT!!

S席￥15,000（税込)

A席￥10,000（税込)

A席￥10,000（税込／着席指定席)

注釈付S席￥15,000(税込)

注釈付A席￥10,000(税込)

注釈付A席￥10,000（税込／着席指定席)

車椅子席￥15,000（税込)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下を対象）とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。

＜Adoプロフィール＞

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／初夏』を発売。2025年にはメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催。

©北条司/コアミックス

