新しい恋愛を始めるタイミングは人それぞれ違うものですが、気になる相手が見つかったり、誰かから告白されたりなど、何らかのきっかけがあるものです。それでは、女性が新しい恋を予感するタイミングには、どんなきっかけがあるのでしょうか？そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けた調査を参考に、「新しい恋の始まりを感じる瞬間９パターン」をご紹介します。【１】男性と夢の中で恋愛シチュエーションになったとき寝て