NY株式29日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46316.07（+68.78+0.15%） S＆P5006661.21（+17.51+0.26%） ナスダック22591.16（+107.09+0.48%） CME日経平均先物45250（大証終比：+120+0.27%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は終盤にプラスに転じた一方、ＩＴ・ハイテク株も買い戻しが出て、ナスダックもプラス圏での推移となった。 先週の米株式市場は下落し、ＡＩ関連の