¡ÚJ2Âè31Àá¡Û(ÉÙ»³)ÉÙ»³ 1-3(Á°È¾0-2)ÆÁÅç<ÆÀÅÀ¼Ô>[ÉÙ]¿¼ß·ÔãÂÀ(54Ê¬)[ÆÁ]¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó2(25Ê¬¡¢45Ê¬+1)¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹(56Ê¬)<·Ù¹ð>[ÉÙ]µÈÊ¿Íã(43Ê¬)¡¢Àî¾åÍ¥¼ù(90Ê¬+3)[ÆÁ]¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó(32Ê¬)¡¢µÜºê½ã¿¿(75Ê¬)¼ç¿³:¾¾ß··ÄÏÂ