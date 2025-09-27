在日ウクライナ大使館は9月26日、ウクライナ国籍の“迷惑系YouTuber”が福島県の被災地にある家屋に侵入して生配信、その後、逮捕された件について謝罪した。これはウクライナ国籍のYouTuber・KREOSAN（登録者数650万人超）が、福島県の立ち入り制限区域内にある家屋に不法侵入し、家屋内部の様子を伝えるだけでなく、原子力発電所への侵入も示唆する発言をしていたもの。福島中央テレビの報道によると、生配信を見ていた人が警察