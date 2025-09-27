ウクライナ国籍“迷惑系YouTuber”が福島被災地の家屋侵入、大使館が謝罪
在日ウクライナ大使館は9月26日、ウクライナ国籍の“迷惑系YouTuber”が福島県の被災地にある家屋に侵入して生配信、その後、逮捕された件について謝罪した。
これはウクライナ国籍のYouTuber・KREOSAN（登録者数650万人超）が、福島県の立ち入り制限区域内にある家屋に不法侵入し、家屋内部の様子を伝えるだけでなく、原子力発電所への侵入も示唆する発言をしていたもの。
福島中央テレビの報道によると、生配信を見ていた人が警察に通報、ウクライナ国籍の3人の男を現行犯逮捕したという。
この一件を受け、在日ウクライナ大使館がX（Twitter）を更新し、「在日ウクライナ大使館は、2025年9月24日に福島県で起きた、ウクライナ国籍の人物による事件に関して、深く懸念しています。彼らの行動は決して容認できないものであり、辛い思いをされたすべての日本の方々にお詫び申し上げます」と謝罪。
そして「不幸な事件が起こりましたが、困難に直面しているウクライナに対する日本国民の皆様からの思いやりやご支援への感謝の気持ちが変わらぬことを改めて表明させていただきます」とつづっている。
