洗練されたデザインに優れた実用性を搭載、ビジネスからカジュアルまで多彩なシーンで活躍するシチズンアテッサのACT Line。なかでも都会的なスタイリングで息の長い人気を誇るのが2019年発売のエコ・ドライブ電波時計「AT8185-62E」です。このロングセラーモデルをベースに、ワンランク上の外装を搭載した3つの新作が登場。ベースモデルの落ちついた雰囲気を継承しながら、ベゼル部にサファイアガラスを採用することで印象を大き