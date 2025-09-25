毎年新しいiPhoneモデルを発表しているAppleから、2025年は「iPhone 17」シリーズが発売されました。新しい機種は魅力的なものの価格が非常に高いため、中古機種への買い替えを検討する人も少なくありません。本記事では、メルカリが発表したトレンド通信をもとに、中古スマホを賢く売るヒントを解説します。【画像】メルカリの「年代別中古スマートフォン売れ筋TOP5」ランキング表実は今「中古スマホ」がアツい！メルカリが発表