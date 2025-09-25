空母「福建」から発艦する中国のＪ―３５戦闘機。中国の新華社通信が２３日に公開した写真で、撮影日時は不詳/Li Tang/AP via CNN Newsource香港／ソウル（ＣＮＮ）中国国営メディアは、最新鋭空母「福建」が新型電磁式カタパルトを使用して３種類の航空機を発進させることに成功したと伝え、発進の映像を初めて公開した。中国中央テレビは２２日、第５世代ステルス戦闘機「Ｊ―３５」、第４．５世代戦闘機「Ｊ―１５Ｔ」、早期警