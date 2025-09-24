バルト海に浮かぶ6700の島々で構成されたオーランド諸島は、人口3万人で、可愛い一軒家たちが立ち並ぶ平和な群島ですが、かつてはフィンランドとスウェーデンの間で領土問題の火種になったこともあります。この問題解決に、実は日本人も関わっていたという、不思議なアイデンティティを持つオーランド諸島に行ってきました。オーランド諸島に割り当てられている ccTLD(国別コードトップレベルドメイン)は、「.ax」です。ドメイン島