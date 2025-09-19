¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î19Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢µó¼ê¤·¤¿µ­¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¡ÖµÕ¤Ë´é¤¬Çò¤¤¡¢Ç»¤¯¤Ê¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¹â»Ô»á¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö²¿¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤Î¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£