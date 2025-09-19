「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、日本電気硝子が「売り予想数上昇」で４位となっている。 １９日の東京市場で、日電硝は小幅続伸。１２日に年初来高値４９６８円をつけたあとも強い動きをみせているが、高値警戒感も出始めているようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が動意づいたきっかけは、７月３０日に２５年１２月期通期の連結営業