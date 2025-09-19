「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、日本電気硝子<5214.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１９日の東京市場で、日電硝は小幅続伸。１２日に年初来高値４９６８円をつけたあとも強い動きをみせているが、高値警戒感も出始めているようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が動意づいたきっかけは、７月３０日に２５年１２月期通期の連結営業利益予想を従来の２３０億円から２７０億円（前期比４．４倍）に上方修正したこと。その後も９月４日に「東北大学大学院工学研究科と共同で開発を進めている次世代メモリー用ガラス薄膜に関する研究成果を２３～２６日に開催される半導体材料に関する国際会議で発表する」ことを明らかにしたことや、同月１０日に「化学強化専用超薄板ガラス『Ｄｉｎｏｒｅｘ ＵＴＧ』が、世界的に存在感を高めているスマートデバイスメーカーＨＯＮＯＲ（オナー）の新型折りたたみスマートフォン『Ｍａｇｉｃ Ｖ Ｆｌｉｐ２』に採用された」と発表したことが株価を刺激した。



出所：MINKABU PRESS