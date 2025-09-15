この作品は、いい人の仮面を被ったうそで塗り固められたひとりの男によって、周囲の人間が言葉巧みにだまされ、金銭トラブルや詐欺被害に巻き込まれていくお話です。相手のことをよく知らないままに、周囲の評判だけで人を信用することの怖さを考えさせられるストーリーです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。スズ(@suzu.pei)さんによる作品『みんな知らない』第41話をごらんください。 主人公・ミ