中部国際空港第1ターミナルの「ユニクロ」が、9月19日にリニューアルオープンする。店舗デザインをユニクロの世界観に統一し、商品陳列スペースや店内レイアウトを見直した。店舗面積は92.71平方メートル。免税、電子レシート、店舗受取などにも対応する。場所は4階レンガ通り。営業時間は午前8時から午後9時まで。