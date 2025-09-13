2025年にブランド誕生30周年を迎えたザ・シチズンが、節目を祝う特別モデルを発表しました。「ザ・シチズン 30周年記念限定モデル 高精度年差±5秒 エコ・ドライブ Iconic Nature Collection」（45万1000円・47万3000円）は、黒と白の土佐和紙ダイヤルにそれぞれ金箔とプラチナ箔を散りばめ、四季とともに移ろう自然の風景を表現。いずれも世界限定400本の希少な一本で、日本らしい繊細な美を宿した、大人の感性に響く腕時計に仕上