9·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤ËKing & Prince¤¬À¸½Ð±é¡£¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡ÈÍÍ»Ò¡É¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¿§°­¤¤µ¤¤¬¡Ä¿´ÇÛÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÍÍ»ÒÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¹â¶¶³¤¿ÍÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ä¡¢5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ØWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡Ù¤òÈäÏª¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç100¶Ê°Ê¾åÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Á´°÷¤¬