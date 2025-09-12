¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù·çÀÊ¤Ç¤âÂ³¤¯¿´ÇÛ¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÈÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¡É
¡¡9·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤ËKing & Prince¤¬À¸½Ð±é¡£¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡ÈÍÍ»Ò¡É¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¿§°¤¤µ¤¤¬¡Ä¿´ÇÛÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÍÍ»Ò
À¼¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ä¡¢5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ØWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤òÈäÏª¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç100¶Ê°Ê¾åÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Á´°÷¤¬¡È¤³¤Î¶Ê¤À!¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¶Ê¤ò¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î30Æü¤È31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 ¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈÃæ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢´é¿§¤âºã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¾§»þ¤Ë¤âÀ¼¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø³¤¿Í¡¢À¼¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ø³¤¿Í¤¯¤ó´é¿§°¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¡Ø´°Á´Éü³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê?¡Ù¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÎÎã¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÌÜ¹õ¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏSnow Man¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Õ¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿Ë»¤¬ã®¤Ã¤Æ¤«¡¢8·î1Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿·î9¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬1½µ´Ö±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤È¤Î¶¦±é±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤¬11·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£º£¸å¤ÏÈÖÀë¤äÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿Ë»¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÇÛ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢Æü¥Æ¥ì·ÏÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢·çÀÊ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£