この記事をまとめると ■昭和のクルマで当たり前だったドアロックノブはいまや絶滅状態にある ■便利だがセキュリティ面での弱点から姿を消したとされている ■一部高級車では復活例もあり旧車では懐かしい装備として残る 気づいたら消えていた昭和ではお馴染みの装備 昭和のころは当たり前にあったのに、いまはすっかりなくなってしまったという装備はいろいろありますが、ドアの内側の様子は意外と変化が少ないほうかもしれま