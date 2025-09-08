「ガチ恋」と「推し活」のすべてが書かれている書籍である。いや、別に著者の宇都宮直子は「ガチ恋」や「推し活」について書こうとしたわけではないだろう。しかし、「頂き女子りりちゃん」こと渡邊真衣受刑者（以下、りりちゃん）を描いた『渇愛頂き女子りりちゃん』（小学館）は、新宿・歌舞伎町のホストをめぐる構造に内在する「ガチ恋」や「推し活」についても言及することになった。 参考：BiSの現場はなぜ狂っていった