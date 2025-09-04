パンサーの尾形貴弘が４日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。今年５月に完成した新居のために、６０００万円借金したことなどが明かされた。番組では、２階建て３ＳＬＤＫの自宅を、「きしたかの」高野＆「ゆめまなこ」まるゆか夫妻が訪問。リビングは３２畳あり、２人は「ホテルみたい！」と驚き。尾形は「前の家が売れた」ため、その売却金をもとに、土地と建物の資金としたことを説明した。「でも足りないよね」