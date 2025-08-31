千葉市で人気を博している平壌冷麺の店「ソルヌン」を夫婦で営む文蓮姫（ムン・ヨンヒ）さん（34）に冷麺のルーツをたずねると、朝鮮半島と日本をまたぐ家族史が浮かんでくる。日本から来た元在日朝鮮人の一家に生まれたことが人生の障害になると気づき、脱北を決断したと文さんが振り返る。 【画像】脱北した女性が作る、大行列店の看板メニュー 祖父は朝鮮労働党の地方組織幹部、父は朝鮮人民軍関係の重職