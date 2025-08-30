投打二刀流で異彩を放ち続けている大谷(C)Getty Images現球界で「唯一無二」とされる大谷翔平の投打二刀流。彼の異次元のパフォーマンスは、打つたび、そして投げるたびに日米両球界で大々的にクローズアップされ、小さくない話題を生んでいる。【動画】ハッと気づく異例光景大谷翔平の異能を物語るワンシーンをチェックそうした中で大谷が“生んだ”と言っても過言ではない2つのルールが議論の的となっている。ひとつは、