乃木坂46の梅澤美波（26）が29日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、映画「九龍ジェネリックロマンス」（池田千尋監督）の初日舞台あいさつに登壇した。同映画は、「恋は雨上がりのように」などが代表作の眉月じゅんの漫画が原作。吉岡里帆演じる過去の記憶が無い鯨井令子と、水上恒司演じる誰にも明かせない過去を持つ工藤発の恋、そして2人が近づく程深まる謎を描くミステリー・ラブロマンス。梅澤は令子の親友、楊明を演じた。撮影