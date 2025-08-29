2026年1月より第2期が放送開始されるアニメ『葬送のフリーレン』の第1期全28話を大スクリーンで楽しめる、アニメ放送2周年記念5章にわたって贈る第1期振り返り特別上映【〜旅の記憶〜】が決定！メインキャストによる舞台挨拶も開催！☆イベントビジュアルや舞台挨拶登壇者をチェック！（写真4点）＞＞＞『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそ