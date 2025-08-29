【葬送のフリーレン】第1期を大スクリーンで！ 特別上映「〜旅の記憶〜」＆メインキャスト舞台挨拶開催
2026年1月より第2期が放送開始されるアニメ『葬送のフリーレン』の第1期全28話を大スクリーンで楽しめる、アニメ放送2周年記念5章にわたって贈る第1期振り返り特別上映【〜旅の記憶〜】が決定！ メインキャストによる舞台挨拶も開催！
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。
勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3000万部を突破！ ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』（アニメーション制作：マッドハウス）の第2期が、2026年1月に日本テレビ系にて放送！ 7月に公開された第2期の本編映像で構成されたPVも反響を呼び、ファンの期待感が高まっている。
このたびアニメ『葬送のフリーレン』の放送2周年を記念して、そして来年1月からの第2期放送に向けて、【第1期振り返り特別上映〜旅の記憶〜】の開催が決定！
9月27日（土）の第1回を皮切りに、第1期全28話を5章に分け、全国9劇場で上映する。第1話〜第4話は完成披露イベントなどで映画館のスクリーンで上映されていたが、第5話以降が映画館で上映されるのは今回が初めてとなる。
9月27日（土）の第1章「旅立ち編」は第1話〜第6話。
10月11日（土）の第2章「断頭台のアウラ編」は第7話〜第11話。
10月25日（土）の第3章「絆編」は第12話〜第17話。
11月15日（土）の第4章「一級魔法使い試験編その1」は第18話〜第22話。
11月29日（土）の第5章「一級魔法使い試験編その2」は第23話〜第28話となる。
そして、劇場鑑賞者にはそれぞれの回で別デザインとなる特製ステッカーがプレゼントされる。デザインは後日発表予定なのでお楽しみに。
さらに、9月27日（土）に先駆け、9月26日（金）には2周年をお祝いして、第1章「旅立ち編」（第1話〜第6話）上映を、出演声優から種崎敦美（フリーレン役）、市ノ瀬加那（フェルン役）、小林千晃（シュタルク役）による舞台挨拶付きで開催！
第1期最終回では【一級魔法使い試験編】までが描かれ、フリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地《オレオール》へと歩を進めていく姿で幕を閉じた。
そして待望の第2期は、原作ではコミックス7巻収録の第61話からとなり、2026年1月より、第1期と同じく日本テレビ系でスタート。『葬送のフリーレン』TVアニメ第2期の続報、そして放送にご期待ください！
※「種崎敦美」の「崎」は「大」が「立」が正式表記。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館
