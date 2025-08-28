東京都在住の30代女性・あおさんはその日、二人の子供を連れて外に遊びに出ていた。【プレイリスト】音声で聞く体験談上の子が遊ぶのは、ストライダー。ペダルがなく、足で地面を蹴って進む二輪遊具だ。しかし、途中で急に雨が降ってきて......。＜あおさんからのおたより＞その日わたしは、もうすぐ一歳になる下の子をおんぶし、3歳の上の子を連れて外に出ました。向かったのは、自宅から徒歩10分くらいの土手。上の子はストライ