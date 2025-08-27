◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）日本ハムの新庄剛志監督が先発し、４回途中３失点で降板した山崎への無期限２軍調整を命じた。「山崎くんはあのチェンジアップもうやめてほしい。腕を振ってのチェンジアップならいいんですけど、高めに浮く腕が振れないチェンジアップは右バッターはすごい打ちやすいボールだから。もうあれ正直やめてもらいたい」と厳しい言葉を並べた。また、「ファームの方に行