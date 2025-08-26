¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOH¡ª¥Ð¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ê¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤À¤¬¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬ÀçÂæ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀçÂæ¤È¤Î±ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÀçÂæ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ê9·î5Æü¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¤Î¾®Æ½¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¤Î2¿Í¡£¾®Æ½¤ÏÊ¡²¬¡¢À¾Â¼¤Ï¹­Åç¤È¶¦¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖÀçÂæ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë