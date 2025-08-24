オリックスのエスピノーザが7回114球1失点で7試合ぶり白星パーソル パ・リーグ公式戦が24日、3試合が行われた。日本ハムはエスコンフィールドでのソフトバンク戦に1-0でサヨナラ勝利。オリックスは楽天生命パークの楽天戦を3-2で制した。ロッテはZOZOマリンの西武戦に2-0で勝利した。日本ハムは先発・伊藤大海投手が9回129球7安打11奪三振無失点の力投を見せた。対するリバン・モイネロ投手も8回無失点と好投し、0-0のまま延長