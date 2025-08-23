¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£²£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¤¬À¤ÏÃ¿Í¤ËÊü¤Ã¤¿?ÌµÎé¤Ê°ì¸À?¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦µÈÅÄ·ë°á¡£µÈÅÄ¤¬ÅìÌî¤ÈÈþÍÆ¼¼¤ÎÃ´Åö¤¬°ì½ï¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¸À¤¦¤Æ¤¿¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡ØµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«º£ÅÙ¥é¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿