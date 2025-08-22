[8.22 J1第27節 柏 4-2 浦和 三協F柏]J1リーグは22日、第27節を行い、柏レイソルが浦和レッズとの上位対決を4-2で制した。浦和が前半にDF長沼洋一とFW松尾佑介のゴールで先行したが、後半は柏が猛攻を展開し、途中出場のMF瀬川祐輔とFW細谷真大のゴールで同点。さらに同45分、今夏加入のMF小西雄大が左サイドを突破すると、角度のないところから驚きの劇的逆転ゴールを奪った。最後にさらに1点を重ねた柏は今季初連敗のピンチか