世代を超えて愛されるキャラクターたちが登場する「ポケピース」。その世界観を大人かわいいコスメで展開するLovisiaから、新作『ポケピース ハンドクリーム』が発売されます。スイーツをモチーフにしたパッケージと甘い香り、さらに保湿成分もたっぷり配合。可愛さと機能性を兼ね備えた全4種類は、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりのアイテムです。 Lovisia「ポケピース