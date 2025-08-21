大人かわいい♡Lovisia「ポケピース ハンドクリーム」全4種が新登場
世代を超えて愛されるキャラクターたちが登場する「ポケピース」。その世界観を大人かわいいコスメで展開するLovisiaから、新作『ポケピース ハンドクリーム』が発売されます。スイーツをモチーフにしたパッケージと甘い香り、さらに保湿成分もたっぷり配合。可愛さと機能性を兼ね備えた全4種類は、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりのアイテムです。
Lovisia「ポケピース ハンドクリーム」全4種
『Lovisia ポケピース ハンドクリーム』（各880円・税込）は、全4種類のペアデザインで展開。
ピカチュウ＆ピチュー（フルーツタルトの香り）／ポッチャマ＆モクロー（レモンピューレの香り）
マホイップ＆マホミル（クレームブリュレの香り）／ヒバニー＆ニャスパー（ピーチソルベの香り）
それぞれのパッケージにはケーキやアイスなどのスイーツとポケピースの仲間たちが描かれ、見るたびに癒されるデザインです。サイズはW36×D30×H154mmと持ち運びやすく、いつでも手元をケアできます。
香りも成分も“ピース”なくらしを演出
香りはスイーツをイメージした甘さと爽やかさが特徴。フルーツタルトやレモンピューレの軽やかさ、クレームブリュレの濃厚さ、ピーチソルベのフレッシュ感と、気分に合わせて選べるのが魅力です。
さらに、京都産宇治抹茶エキス※1、ベビーアップルエキス※2、ホホバオイル※3、ザクロ種子油といった4種の保湿成分を贅沢に配合。
安心の日本製で、乾燥しがちな手肌をしっとり守りながら香りで癒してくれるハンドクリームです。
※1チャ葉エキス ※2リンゴカジツエキス ※3ホホバ種子油
ギフトにもおすすめのハンドクリーム♡
Lovisia『ポケピース ハンドクリーム』は、かわいいデザインと甘い香りに加え、しっかりとした保湿力を備えたアイテムです。
全4種それぞれの個性を楽しめるので、コレクションとして揃えるのもおすすめ。8月29日（金）から全国のバラエティショップやLovisiaオンラインショップで購入できます。
大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、ぜひチェックしてみてください。