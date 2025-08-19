スポニチスポニチアネックス

横浜高が延長タイブレークの死闘で悪夢のサヨナラ負け 春夏連覇の夢消える

  • 19日に実施された第107回全国高校野球選手権の準々決勝
  • 春王者の横浜が7−8で県岐阜商に延長11回サヨナラ負けを喫した
  • 1998年以来の春夏連覇を目指して臨んだ甲子園はベスト8で散った
