プレミアリーグ開幕節、昨季昇格したリーズ・ユナイテッドはホームでエヴァートンと対戦。1-0と勝利を飾った。リーズに所属する日本代表MF田中碧はこの試合に先発出場、終了間際のアディショナルタイムまでプレイを続けている。リーズの得点はルーカス・ヌメチャのPKによるものだったが、これは田中の積極的なプレスが起点となっている。田中がGKまで追いかけ、チームが連動したプレスをかけたことでボールを奪い、シュートに持ち