「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏の長男で、プロレスラーとして活動している今井礼夢（らいむ、２０）が、最新ショットを披露した。１９日までにインスタグラムを更新し「昨日はとどろきアリーナ大会でした！」と報告。「人生初のデスマッチ、とても痛かったけど試合ができて本当に楽しかったです！！ギターの一撃は本当にやばすぎた」とつづり、試合中の写真も投稿。「また同じ試合形式に挑戦したいと思