８月、９月に30周年を記念したライブ’90年代を代表するガールズグループ「SPEED」が今年で結成30周年を迎える。グループはリーダーの新垣仁絵（44）、上原多香子（43）、今井絵理子（42）、島袋寛子（41）の４人組。1995年に結成され、デビュー曲『Body ＆ Soul』は63万枚のヒットを記録した。1997年10月に発売された５枚目のシングル『White Love』は184万枚のミリオンセールス。翌年２月の『my graduation』は卒業シーズンと重