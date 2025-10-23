今井絵理子議員（写真：時事通信） 女性自身

今井絵理子氏、政務官退任報告に批判殺到 鎮火せぬ「フランス研修報告」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 内閣府大臣政務官の任期を終えた今井絵理子氏について「女性自身」が伝えた
  • 高市内閣が誕生したことを受け、「退任式を迎えました」とXに投稿したそう
  • 同投稿には23日時点で2000件以上のリプライが付いており、批判が多いという
