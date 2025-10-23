ニューストップ > 国内ニュース > 今井絵理子氏、政務官退任報告に批判殺到 鎮火せぬ「フランス研修報… 政治家 今井絵理子 時事ニュース 女性自身 今井絵理子氏、政務官退任報告に批判殺到 鎮火せぬ「フランス研修報告」 2025年10月23日 16時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 内閣府大臣政務官の任期を終えた今井絵理子氏について「女性自身」が伝えた 高市内閣が誕生したことを受け、「退任式を迎えました」とXに投稿したそう 同投稿には23日時点で2000件以上のリプライが付いており、批判が多いという 記事を読む おすすめ記事 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 《余命3か月の松田聖子ものまねタレント》Seikoが明かした“心残り”「売れっ子時代、仕事を優先して中絶してしまった…」知人も証言した「当時の業界であったこと」 2025年10月25日 16時9分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分