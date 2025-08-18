18日11時現在の日経平均株価は前週末比281.67円（0.65％）高の4万3659.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1196、値下がりは362、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を39.71円押し上げている。次いでリクルート が22.69円、コナミＧ が20.09円、スズキ が17.22円、テルモ が14.59円と続く。 マイナス寄与度は2