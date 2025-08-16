日本ハム・福島蓮、自己最長7回を2失点…最速タイ155キロうなるような剛速球を絶賛した。日本ハム・福島蓮投手は14日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦に先発。自己最多111球を投げ7回2失点で2勝目を挙げた。自己最速タイの155キロを計測した直球で相手打線を圧倒。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「これからも十分、戦力になるよ」と高く評価した。190センチの長身から