加藤伸一氏は1991年4月21日の日本ハム戦で550日ぶりに勝利投手に現役時代に4球団でプレー、元ホークス右腕でもある加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）はダイエー時代のプロ7年目、1990年に右肩痛を発症して1年間を棒に振った。リハビリ生活を経て1991年は4月21日の日本ハム戦（東京ドーム）で550日ぶりに勝利投手となるなど1軍復帰を果たすが、まだまだ本来の状態ではなかったという。「ごまかし、ごまかしで投げ