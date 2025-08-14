湖池屋のポテトチップス「湖池屋ストロング」ブランドより、「ストロング 爽快本わさび」が、8月4日に全国のコンビニエンスストアにて先行発売されました。わさび味のスナック菓子は数あれど、商品名からして強烈そうな印象……。同シリーズと言えば“贅沢感のある濃厚さ”が特徴ですが、はたしてどれほどわさびが「ストロング」なのでしょうか。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■安曇野産本わさび×鰹節と