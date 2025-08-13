伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑をめぐり13日に開かれる百条委員会に田久保市長が証人として出頭することがわかりました。田久保市長は13日の朝、自身のSNSで出頭する意向を明らかにしました。百条委員会は13日午前10時から開かれる予定です。＜以下、田久保市長がSNSで明らかにした内容＞本日、代理人弁護士とともに百条委員会への出頭を了承致しました。理由は、◆前回出頭して証言をした「私の知人と称する匿名の人物」の証言