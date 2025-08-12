今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円６０～１４８円８０銭。 米７月ＣＰＩは前年同月比で２．８％の上昇が予想されている。６月の同２．７％上昇からは上昇幅がやや拡大することが見込まれている。エネルギーと食品を除くコア指数では６月の同２．９％上昇に対し同３．０％上昇の予想だ。市場では９月米連