お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏休みにまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年8月10日記事は取材時の状況）＊＊＊毎年夏から秋口にかけては台風シーズン。特に通り道になっている沖縄は接近や上陸することが多く、飛行機が欠航となる場合も珍しくない。なかでも23年7月末に発生した台風